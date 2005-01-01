Самолет ВВС Британии заметили возле Латакии перед авиаударом армии Израиля

Британский истребитель-бомбардировщик «Торнадо» кружил возле сирийской Латакии за час до авиаудара израильских ВВС по объектам в регионе.

Самолет вылетел с авиабазы Акротири на Кипре и летел в направлении Турции, согласно мониторинговым данным западных авиационных ресурсов. По неизвестным причинам «Торнадо» встал в круг в воздушном пространстве над международными водами Средиземного моря, направляясь к западу от Латакии, передает «Интерфакс».

После этого истребитель-бомбардировщик улетел в воздушное пространство Турции и далее в Ирак.

Во вторник Минобороны России обвинило Израиль в том, что его самолеты преднамеренно создали опасную ситуацию в районе сирийской Латакии, из-за чего российский самолет Ил-20 с 15 военными на борту был сбит ракетой комплекса С-200 ПВО сирийской правительственной армии.

Израиль выразил сожаление в связи с гибелью экипажа российского самолета, сбитого Сирией.