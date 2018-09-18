Литва заставила американцев изменить отношение к советской символике

Пресс-атташе министра иностранных дел Литвы Раса Якилайтене заявила, что американская торговая сеть Walmart пообещала изъять из торговли одежду с символикой СССР в ответ на критику политиков Прибалтики, сообщает BNS.

«Посол Литвы в США получил ответ руководства Walmart на направленное ему письмо, в котором содержится обещание изъять из торговли в ближайшее время товары с советской символикой», – сказала Якилайтене, передает «Интерфакс».

Ранее посол Литвы и политики трех балтийских стран обратились к Walmart с призывом изъять из торговли майки и другую одежду с серпом и молотом и надписью «CCCР», якобы оскорбляющую «жертв ссылок и пыток».

В августе литовский центр исследований геноцида и сопротивления жителей Литвы (ЦИГСЖЛ) начал публиковать документы о якобы совершенных солдатами Красной армии в Литве преступлениях.