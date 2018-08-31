Литва опубликовала «документы о преступлениях» Красной армии

Литовский центр исследований геноцида и сопротивления жителей Литвы (ЦИГСЖЛ) начал публиковать документы о якобы совершенных солдатами Красной армии в Литве преступлениях.

Документы Компартии, Красной армии, МВД и других ведомств публикуют на сайте на сайте kgbveikla.lt, сообщает Delfi. Раскрытие документации приурочено к 25-летию вывода советских войск из Литвы.

В документах утверждается, что после прихода советских военных в Клайпедскую и Шилутскую области там начались «повальные изнасилования женщин независимо от их национальности или возраста».

«Насиловали и 70-летних старух, и 14-летних девочек – даже в присутствии родителей», – заявляет ЦИГСЖЛ.

По данным организации, пьяные советские солдаты якобы устраивали стрельбу, в которой гибли люди. Также красноармейцы грабили жителей и поджигали усадьбы, совершали другие преступления, утверждается в сообщении центра.

Ранее участник литовских «лесных братьев» рассказал о «жестокости» советских солдат.