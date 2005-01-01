CNN раскритиковали за фейковые новости о российском Ил-20 в Сирии

Пользователи соцсетей обвинили американский телеканал CNN в создании фейковых новостей из-за сообщения о сбитом Ил-20 в Сирии.

CNN опубликовал новость с заголовком «Сирийский режим случайно сбил российский военный самолет», сославшись на источник в американском правительстве, передает РИА «Новости».

Пользователь Twitter @BattleFFreedom назвал это фейковыми новостями. «Никто не знает, кто это сделал. Но анонимный американский офицер знает об этом и рассказал CNN? Удивительный источник!» – написал он.

«Внимание: похоже на провокацию Соединенных Штатов, CNN утверждает, что Сирия сбила российский самолет-разведчик» – отметил Nardeep Pujji.

«Итак, CNN полон поддельными новостями, за исключением случаев, когда они выпускают ДЕЙСТВИТЕЛЬНО фальшивые новости для покрывания военных преступлений США и Израиля? Лицемеры!» – отреагировал Josef1601.

По данным источника CNN в правительстве США, самолет Ил-20 сбит сирийскими силами ПВО при попытке отразить ракетный обстрел со стороны Израиля, сообщает «Коммерсант». О том, что самолет случайно сбила сирийская сторона, также рассказали источники Reuters.

Ранее в вторник Вооруженные силы США опровергли свое участие в ракетном обстреле сирийской провинции Латакия, когда с экранов радиолокаторов пропал российский военный самолет.

ЦАХАЛ отказался комментировать исчезновение российского военного самолета во время ракетной атаки ВВС Израиля по территории Сирии.