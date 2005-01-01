Россия обратилась к Швейцарии в связи со «шпионским скандалом»

Москва призывает Швейцарию к ответственному подходу в двухсторонних отношениях, так как нагнетание «шпионской истерии» не идет на пользу сотрудничеству двух стран, заявили в российском МИДе.

«Не приемлем подобные бездоказательные обвинения. Нагнетание «шпионской» истерии без каких-либо на это оснований не идет на пользу российско-швейцарским отношениям, которые неизменно строились на основе взаимного уважения и доверия», – говорится в заявлении на сайте МИД.

Министерство выразило надежду на то, что в Берне «возобладает ответственный подход» к выстраиванию сотрудничества России и Швейцарии.

Ранее в понедельник глава Федерального департамента (министерства) иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис заявил, что собирается поговорить с главой МИД России Сергеем Лавровым о ситуации вокруг якобы деятельности «российской разведки» в стране.

Ранее швейцарский МИД заявил об ужесточении процедуры рассмотрения аккредитаций для российских дипломатов.

Это было сделано после того, как газета Tages Anzeiger написала о том, что каждый четвертый российский дипломат в Швейцарии якобы работает на внешнюю разведку России.