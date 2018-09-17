Швейцария расскажет Лаврову о «вещах, которые она не потерпит»

Глава Федерального департамента (министерства) иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис собирается поговорить с главой МИД России Сергеем Лавровым о ситуации вокруг якобы деятельности «российской разведки» в стране.

«В этом году у нас уже было достаточно двусторонних контактов на различных уровнях, чтобы прямо заявить, что мы не потерпим подобной деятельности в Швейцарии. На следующей неделе я увижусь с главой российского МИД. Я еще раз открыто выскажусь на эту тему», – передает слова Кассиса РИА «Новости».

Он отметил, что стороны должны найти баланс между прояснением ситуации относительно тех вещей, которых Швейцария «не потерпит».

По его словам, «активность спецслужб», описанная в СМИ, это – ежедневное явление, и не только в случае с Россией, «но и в случае с другими странами». Однако он отказался говорить относительно якобы хакерских атак с российской стороны.

«Сейчас у меня слишком мало информации. Большинство сведений находятся в распоряжении Службы разведки Конфедерации», – отметил он.

Кассис также напомнил, что МИД уже отказал некоторым российским дипломатам в аккредитации, однако отверг возможность дипломатического кризиса, так как конфедерация в любом случае сохранит свою «нейтральную роль».

Ранее швейцарский МИД призвал Россию «немедленно прекратить нелегальную деятельность» на территории страны, одновременно было принято решение ужесточить процедуру рассмотрения аккредитаций для российских дипломатов.