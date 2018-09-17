Влиятельного предпринимателя расстреляли под Петербургом

Предприниматель Бадри Шенгелия застрелен во Всеволожском районе Ленинградской области, возбуждено уголовное дело, сообщает региональный главк Следственного комитета.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). … По предварительным данным, погибшим является 65-летний Бадри Шенгелия», – говорится в сообщении.

Тело 65-летнего бизнесмена нашли в машине на шоссе примерно в 13.30 мск, передает ТАСС.

Как сообщает «Пятый канал», что бизнесмен пытался уйти от погони.

Шенгелия в 2007 году проходил свидетелем обвинения по делу «ночного губернатора» Петербурга Владимира Барсукова (Кумарина).

Он также являлся свидетелем по делу полковника СК Михаила Максименко, после того, как в конце 2017 года Максименко был обвинен в получении взятки от Шенгелии размером в 1 млн рублей.

Как пишет «Коммерсант», Шенгелия в конце 90-х считался одним из главных рейдеров Петербурга. Его группировка действовала в Петербурге с 1996 года, а с конца 1990-х годов – по всему Северо-Западу.