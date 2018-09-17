Московская биржа открылась разнонаправленно

Индекс Мосбиржи (ранее – ММВБ) на открытии торгов в понедельник, 17 сентября, вырос на 0,2%, достигнув 2365,42 пункта.

РТС снизился на 0,2% – до 1092,22 пункта, передает ТАСС со ссылкой на данные Московской биржи.