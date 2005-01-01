Опубликовано видео с пьяной Бузовой в самолете

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17 сентября, понедельник | Последнее обновление — 11:46 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:В Кремле оценили сообщения о личностях Петрова и Боширова
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Россия хуже США защищена от атаки на энергосистему
Российский ВПК поменял украинскую зависимость на другую
Из ЕС идет смертельная угроза мемам, «фотожабам» и свободе интернета
Рекорд очередных «друзей Путина» шокировал европейских либералов
Погибшего десантника подвела редчайшая случайность
Ближний Восток 40 лет ждет нового прорыва дипломатии
Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Одной из первостепенных задач российской ближневосточной политики состоит в обосновании тезиса о том, что «пересидеть» не удастся. В этом смысле пример Кэмп-Дэвида является положительным, по крайней мере, в одном отношении. Подробности...
США приступили к проматыванию символического капитала
Сергей Худиев, публицист, богослов
Украинские политики готовы признавать за Константинополем любые притязания, учитывая, что религиозные вопросы эту аудиторию интересуют мало. Это создает возможность для Константинополя немедленно урвать кусок – но какой ценой? Подробности...
Обсуждение: 4 комментария
«Мудрые мысли» Ларошфуко и Мастера Йоды
Екатерина Ракитина, к.ф.н., переводчик
Жанр афоризма получил вторую жизнь с развитием интернета. «Мудрые мысли» кочуют из одной подборки в другую, меняя по пути авторов и происхождение. Черчилль, Эйнштейн, Раневская – сколько вздора им приписано, на скольких банальностях стоит, как проба на фальшивом золоте, имя известного человека. Подробности...
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Путин и Си Цзиньпин приготовили блины с икрой и выпили водки
Владимир Путин и Си Цзиньпин в рамках IV Восточного экономического форума посетили выставку «Улица Дальнего Востока». Там лидеры России и Китая сами приготовили блины с черной и красной икрой. Кроме того, по предложению российского президента по русской традиции они выпили немного водкиПодробности...
В США выбрали «Мисс Америка 2019»
В США состоялся финал конкурса красоты «Мисс Америка 2019», который впервые проводился по новым правилам. Организаторы конкурса заявили, что отказываются от традиционного дефиле в купальниках, так как больше не оценивают внешность участниц и привычные стандарты красоты больше не имеют значенияПодробности...
Обсуждение: 25 комментариев
День города в Москве превратился в большой фестиваль
Москвичи и гости столицы в субботу начали отмечать 871-летие столицы. Тысячи людей приняли участие в праздничных гуляниях, которые продлятся два дня. День города совпал с открытием театрального сезона, что отразилось на тематике многих мероприятийПодробности...
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