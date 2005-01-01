Опубликовано видео с пьяной Бузовой в самолете

В интернете появилось снятое очевидцами видео с певицей и телеведущей Ольгой Бузовой, ругающейся матом и предлагающей пассажирам выпить вместе с ней.

Судя по ролику, появившемуся в Сети, Бузова стала приставать к женщине с ребенком, настойчиво предлагая ей опрокинуть пару стопок. «Выпьем сегодня. Пойдем туда?» – предлагает певица, указывая на свое место в самолете.

Получив отказ, Бузова предложила собеседнице «лечь спать», а затем, обратившись ко всем окружающим, сказала: «Всем спать».

Интернет-пользователи раскритиковали артистку за такую выходку. По их мнению, знаменитость почувствовала вседозволенность и уже не может контролировать себя, сообщает «Пятый канал».

Некоторые, напротив, вступились за певицу. «А что в этом такого? Тоже ведь человек, она же не исполняла ничего плохого!», «Звезду не словила, просто отдыхает, как все. Все мы люди», – пишут в Сети.

Ранее стали известны имена женихов Бузовой.