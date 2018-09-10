Медведева и Загитова похвастались друг перед другом знакомством с футболистами

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова опубликовала в социальной сети фотографию с нападающим московского «Локомотива» Федором Смоловым; снимок с другим футболистом, капитаном московского «Спартака» Денисом Глушаковым, разместила давняя соперница Загитовой Евгения Медведева.

«Рада была познакомиться», – написала Загитова под фотографией со Смоловым. Снимок опубликован в InstaStories.

Принципиальная соперница олимпийской чемпионки Евгения Медведева ранее на этой неделе поделилась фотографией с Глушаковым. «Теперь я немного знаю о футболе», – сообщила фигуристка.

Ранее Евгения Медведева заверила, что не будет выступать на соревнованиях за другие страны.

Напомним, Медведева подверглась жесткой критике после отъезда из России – она прекратила сотрудничество с тренером Этери Тутберидзе и стала работать с канадцем Брайаном Орсером.