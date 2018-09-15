В Сети устроили конкурс красоты «Мисс Гитлер»

В соцсети «ВКонтакте» сообщество, посвященное Адольфу Гитлеру, устроило конкурс красоты «Мисс Гитлер»; страницу уже заблокировали.

В голосовании конкурса приняли участие сотни человек, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Times of Israel.

Для участия девушки должны были выложить в сообщество селфи с описанием, почему они «любят и чтят Третий Рейх Адольфа Гитлера». На фото участницы изображали нацистское приветствие и демонстрировали фашистскую символику.

Отмечается, что помимо россиянок в конкурсе приняли участие жительницы Германии, Италии и США.

На происходящее обратила внимание израильская компания Vocative, которая занимается исследованием контента на 15 языках. После этого израильское телевидение Hadashot связалось с администрацией «ВКонтакте».

Страница скандальной группы была заблокирована и внесена в реестр запрещенных ресурсов Роскомнадзора.