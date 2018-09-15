В Сети устроили конкурс красоты «Мисс Гитлер»

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15 сентября, суббота  |  Последнее обновление — 09:58  |  vz.ru
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Неожиданное решение ЦБ изменит модель поведения россиян

Решение регулятора приведет к росту ставок по кредитам и вкладамФото: Сергей Коньков/ТАСС
Решение Центрального банка поднять ключевую ставку впервые за четыре года для многих стало неожиданностью. Смены монетарной политики ждали, но после объявления санкций США против российского госдолга и банков. Однако несколько принятых регулятором решений сразу помогли рублю укрепиться. Что ждать дальше? Подробности...
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Борьба за единство Русского мира входит в новую стадию

Патриарх Кирилл и митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий на богослужении в Храме Христа Спасителя в МосквеФото: Maxim Chernavsky/AP/ТАСС
Москва ответила на попытки оторвать на церковном уровне Украину от России. Русская православная церковь приостанавливает поминовение константинопольского патриарха при богослужениях, то есть делает ответный шаг на вторжение на свою каноническую территорию. Что означает происходящее с точки зрения судьбы Русского мира в целом? Подробности...
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РПЦ сделала Варфоломею последнее предупреждение

Московский патриархат уподобил действия Константинополя гонениям большевиков на патриарха Тихона в 20-еФото: Филипп Москвитин
Русская православная церковь резко сокращает свое общение с Константинопольским патриархатом. Патриарх Кирилл прекращает молиться за патриарха Варфоломея и призывает созвать всемирный собор в попытке предотвратить раскол православия. Уже звучат прогнозы по поводу того, удастся ли прихожанам единственной канонической на Украине церкви отстоять свои храмы от попыток силового захвата. Подробности...
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Британская пресса «лишилась дара речи» от интервью Петрова и Боширова

Английская печать упорно называет Петрова и Боширова «убийцами с «Новичком»Фото: dailymail.co.uk
Британские официальные лица и пресса весьма эмоционально отреагировали на появление в эфире Боширова и Петрова – «агентов ГРУ», обвиняемых в причастности к отравлению Скрипалей. «Интервью вызывает больше вопросов, чем ответов», пишет, в частности, Би-би-си – и поясняет, почему именно. Подробности...
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Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
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Во что выродилась украинская литература для детей

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Советская пропаганда в детских книгах была особым феноменом. Но ее грешно даже сравнивать с современной украинской пропагандой, нацеленной на детей. И дело не только в одаренности советских авторов. Подробности...

Константинополь открыл новый фронт против русских священников

Роман Силантьев, религиовед, доктор исторических наук, руководитель Правозащитного центра Всемирного русского народного собора
Сейчас в Греции ведется целенаправленная информационная война против России и Русской церкви. Так, недавно общественность с большим удивлением узнала из СМИ, что Россия якобы направляет к грекам «шпионов в рясах». Подробности...
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На кого похожи Петров и Боширов

Андрей Медведев, Политический обозреватель
«Эксперты» вчера кинулись обсуждать, как же низко упал уровень российских спецслужб. Ну да. Упал. Низко. А вот стесняюсь спросить: все лидеры террористического подполья на Кавказе – они сами собой ускакали в края вечной охоты? Подробности...
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      День города в Москве превратился в большой фестиваль

      Москвичи и гости столицы в субботу начали отмечать 871-летие столицы. Тысячи людей приняли участие в праздничных гуляниях, которые продлятся два дня. День города совпал с открытием театрального сезона, что отразилось на тематике многих мероприятий
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        В каких случаях вы готовы защищаться вплоть до убийства нападающего на вас преступника?
        • При угрозе моей жизни

        • При угрозе жизни моих близких

        • При угрозе моему имуществу

        • При угрозе любым другим людям

        • Не готов(а) никого убивать в любом случае

        Верите ли вы Петрову и Боширову, рассказавшим свою версию пребывания в Солсбери?
        • Да, полностью

        • Скорее да, хотя некоторые детали их рассказа вызывают у меня сомнения

        • Не верю

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          В Сети устроили конкурс красоты «Мисс Гитлер»

          15 сентября 2018, 09:37

          Текст: Наталья Ануфриева

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          В соцсети «ВКонтакте» сообщество, посвященное Адольфу Гитлеру, устроило конкурс красоты «Мисс Гитлер»; страницу уже заблокировали.

          В голосовании конкурса приняли участие сотни человек, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Times of Israel.

          Для участия девушки должны были выложить в сообщество селфи с описанием, почему они «любят и чтят Третий Рейх Адольфа Гитлера». На фото участницы изображали нацистское приветствие и демонстрировали фашистскую символику.

          Отмечается, что помимо россиянок в конкурсе приняли участие жительницы Германии, Италии и США.

          На происходящее обратила внимание израильская компания Vocative, которая занимается исследованием контента на 15 языках. После этого израильское телевидение Hadashot связалось с администрацией «ВКонтакте».

          Страница скандальной группы была заблокирована и внесена в реестр запрещенных ресурсов Роскомнадзора.


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