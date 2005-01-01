Армения предложила заменить доллар единой валютой ЕАЭС

Евразийскому экономическому союзу нужно отказаться от доллара, заменив его единой валютой ЕАЭС, заявил вице-премьер Армении Мгер Григорян.

Он отметил, что экономические интеграции и союзы не могут давать полноценный эффект, когда у них нет единой валютной зоны и участникам союза приходится пользоваться «валютой другого союза или другой страны».

Григорян указал на «очевидную актуальность этого процесса», который «будет происходить достаточно активно», передает РИА «Новости» со ссылкой на «Мир 24».

Напомним, глава ВТБ Андрей Костин в рамках Восточного экономического форума рассказывал о том, какие меры намерены принимать российские власти для дедолларизации.