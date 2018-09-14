Набиуллина объяснила повышение ключевой ставки

Повышение ключевой ставки Банка России было заложено отечественным финансовым рынком, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

«Третий фактор, который мы принимали во внимание – это денежно-кредитные условия. Под воздействием, прежде всего, внешних факторов, денежно-кредитные условия в российской экономике несколько ужесточились. Произошел значительный сдвиг кривой доходности государственных облигаций, некоторые банки начали повышать процентные ставки по депозитам и кредитам. То есть финансовые рынки уже заложились на повышение ключевой ставки», – заявила она, передает РИА «Новости».

В то же время председатель ЦБ отметил, что повышение ключевой ставки не обязательно станет началом цикла повышения.

Совет директоров Банка России в пятницу принял решение повысить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,50% годовых.

Набиуллина также сообщила, что Банк России повысил прогноз по чистому оттоку капитала из России в 2018 году до 55 млрд долларов с 30 млрд долларов, в 2019 году – до 27 млрд долларов и до 18 млрд долларов в 2020-2021 годах.

«Поступления по текущему счету значительно превышают потребности в погашении внешних обязательств, поэтому состояние платежного баланса не несет рисков для курсовой динамики и макроэкономической стабильности на прогнозном горизонте», – добавила Набиуллина.

Она добавил, что Банк России в базовом сценарии прогнозирует постепенное снижение цены на нефть до 55 долларов за баррель в 2020-2021 годах. «Этому будет способствовать расширение сланцевой добычи и постепенное смягчение ограничений на добычу нефти в рамках соглашения стран-экспортеров нефти. Первые шаги в этом направлении уже были сделаны в июне этого года», – отметила глава ЦБ.

Между тем, на этой неделе цена на нефть марки Brent впервые с 22 мая превысила 80 долларов за баррель.