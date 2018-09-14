Автор шпионского рассказа о спасении Горбачева попался на плагиате

Бывший британский разведчик под псевдонимом Том Шор, рассказавший о предотвращении покушения на генсека КПСС Михаила Горбачева, попался на плагиате, пишет The Independent.

Мемуары Шора под названием «Шпион-пилигрим», вышедшие на прошлой неделе, во многом повторяют сюжет шпионского романа, опубликованного в 1989 году, передает ТАСС.

Экс-разведчик писал, что якобы в одиночку раскрыл план немецкой террористической группировки «Фракция Красной армии» убить Горбачева во время его визита в Берлин в октябре 1989 года. Мемуары подавались издательством «Ходдер и Стоутон» как сенсация.

«Вероятно, я спас Горбачеву жизнь, и тем самым, видимо, также лишил кремлевскую»старую гвардию» повода восстановить полный контроль над Восточной Германией. Никто бы никогда об этом не узнал, и в то время я хотел, чтобы так оно и было», – написал Шор.

Современный британский писатель Джереми Данс заявил о сильном сходстве рассказа Шора и сюжета книги классика шпионского жанра Тревора Эллестона «КГБ Квиллера». Многие детали, по мнению Данса, в книгах совпадают: план покушения на советского лидера, сорванный шпионом-одиночкой из британских спецслужб, погони на крышах, красивая сотрудница Штази, попытка взорвать автомобиль гранатой.

Читатели также заметили плагиат в книге Шора. По их мнению, некоторые факты из истории ГДР автор книги взял из «Википедии», а информацию о «Фракции Красной армии» он почти дословно скопировал из энциклопедии.

В издательстве объяснили этот факт небрежностью автора, которого попросили добавить в текст чуть больше исторических фактов и дат. Издатели также заявили, что Шор никогда не читал книгу Эллестона, назвав совпадения случайными.