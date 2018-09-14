Инцидент с пассажиром нарушил движение на «серой» ветке метро Москвы

Движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро входит в график после инцидента с пассажиром, сообщает пресс-служба столичной подземки.

Движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии восстановлено, следует из сообщения в официальном Twitter московского метро.

Подробности инцидента не уточняются. Известно, что интервалы движения на «серой» ветке были увеличены по направлению в центр.