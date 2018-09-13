Польская церковь поддержала Россию по поводу автокефалии для Украины

Польская православная церковь предупредила об усугублении раскола из-за поспешного решения о выдачи автокефалии Украинской православной церкви.

Секретарь канцелярии Польской православной церкви Ежи Дорошкевич сказал, что для предоставления автокефалии сначала необходимо получить согласие всех поместных церквей, сообщает РБК.

Дорошкевич отмечает, что сейчас на Украине сложилась такая ситуация, о которой «должны заботиться все местные православные церкви».

Русская православная церковь заявила о единогласной позиции поместных церквей по автокефалии УПЦ. В РПЦ уверены, что ни одна из поместных церквей не готова поддержать затеянный Константинополем проект.

Предоставление автокефалии УПЦ провоцирует серьезный раскол во всем православном мире. Некоторые церкви поддерживают Константинополь, а другие согласны с позицией Москвы. Ранее газета ВЗГЛЯД рассказала, на каких союзников может рассчитывать РПЦ.