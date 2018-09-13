В Германии заявили об утрате доверия к главе немецкой спецслужбы

В четверг министр финансов Германии Олаф Шольц заявил, что президент Федеральной службы защиты конституции утратил доверие, и это не останется без последствий.

«Любой, кто возглавляет организацию, охраняющую безопасность нашей страны, должен пользоваться всеобщим доверием, и, очевидно, что этого доверия больше нет, и у этого должны быть последствия», – приводит Reuters слова принадлежащего к партии социал-демократов Шольца.

Глава Федеральной службы защиты конституции Ханс-Георг Маасен ранее подвергся критике, поскольку усомнился в подлинности видеозаписи, на которой экстремисты нападают на мигрантов в городе Хемниц.

Напомним, 26 и 27 августа в Хемнице прошли акции протеста после убийства 35-летнего немца Даниэля Хиллинга в ходе драки с участием до 10 человек различных национальностей. Митинги переросли в беспорядки вплоть до столкновения с полицией. Видео из соцсетей свидетельствовали о том, что происходили нападения на иностранцев.