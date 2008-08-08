Вашингтон не нашел для Донбасса места «в конституционном строе Украины»

Глава пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт выразила мнение, что провозглашенным народным республикам Донбасса «не место в конституционном строе Украины».

Науэрт заверила в «непоколебимой» поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины Соединенными Штатами, осудив намерение провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик провести выборы, передает ТАСС.

«Учитывая продолжающийся контроль Россией этих территорий, проведение настоящих выборов там просто немыслимо, и оно грубо нарушает обязательства России в рамках Минских договоренностей», – полагает глава пресс-службы Госдепа.

Более того, она выразила мнение, что «так называемым народным республикам, которые создала Россия, не место в конституционном строе Украины».

Накануне спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что выборы, назначенные в Донбассе на ноябрь, якобы нелегитимны и нарушают логику Минских соглашений.