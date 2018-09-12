Германия пригрозила Сирии и ее союзникам мерами устрашения

Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен заявила, что для предотвращения возможной химатаки в сирийском Идлибе необходимы «достойные меры по устрашению».

«Я осознаю, что необходимы прежде всего дипломатические усилия, но необходимы также достойные доверия меры по устрашению. Мы, Германия, не можем при обсуждении этой специфической темы уже сегодня делать вид, как будто это нас не касается», – сказала министр, передает ТАСС.

По ее утверждению, сирийская правительственная армия уже применяла химоружие. «Мировое сообщество не может реагировать на это, пожимая плечами», – подчеркнула фон дер Ляйен.

Между тем, на заседании Совета безопасности по итогам встречи России, Ирана и Турции в Тегеране представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что российская сторона обладает неопровержимыми доказательствами подготовки провокации с химическим оружием в Сирии.