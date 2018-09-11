Морской десант Севфлота впервые высадился в Чукотке

Подразделения морской пехоты и арктической мотострелковой бригады Северного флота высадились на необорудованное побережье Чукотского моря в районе мыса Ванкарем в ходе учений, сообщили в Минобороны.

«Морская десантная операция сил Северного флота на Чукотке была проведена впервые в современной истории. Учение прошло в несколько этапов. Действия экипажей кораблей и десанта были слажены и заранее отработаны», – говорится в сообщении Минобороны.

По информации ведомства, на первом этапе учений морские пехотинцы при огневой поддержке противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» провели бой за высадку десанта и обеспечили подход кораблей «Кондопога» и «Александр Отраковский».

На втором этапе происходило десантирование бронетехники на побережье. Огневую поддержку осуществляли корабельные вертолеты Ка-27, поднимавшиеся с борта корабля «Вице-адмирал Кулаков».

Арктическая группировка Северного флота участвует в маневрах «Восток-2018» на северо-восточном направлении. Отрабатываются действия в Арктической зоне как на континентальном побережье, так и в морях Северного Ледовитого и Тихого океанов.

Ранее во вторник корабли Северного флота по арктическим морям прибыли к берегам Чукотки для участия в крупнейших в современной истории России военных учениях «Восток-2018».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказывал, с чем связана масштабность учений «Восток-2018».

Учения «Восток-2018» проходят под руководством министра обороны генерала армии Сергея Шойгу на Дальнем Востоке и в прилегающих акваториях Тихого океана с 11 по 17 сентября.