Госпогранслужба Украины заявила о попытке блокирования КПП на границе с Россией

Группа украинцев, прибывшая на автомобилях с польской регистрацией к пункту пропуска «Гоптовка» в Харьковской области на границе с Россией, попыталась заблокировать КПП, сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.

В сообщении на сайте ведомства говорится, что граждане Украины прошли пограничный контроль, однако решили вернуться. Их задержали за нарушение погранрежима.

После этого к КПП прибыли несколько десятков человек, потребовавших, чтобы им разрешили встретиться с задержанными. Они попытались попасть в служебные помещения и блокировать работу пограничников, говорится в сообщении.

«Во время такой провокационной акции осуществлялась несанкционированная видеосъемка с целью дискредитации пограничников», – сообщают в Госпогранслужбе Украины.

После разъяснительной беседы ряд сторонников задержанных покинули пункт пропуска, остальных передали сотрудникам правоохранительных органов. В полицию направлено уведомление о совершении правонарушения по статье «сопротивление представителю власти».