Полуголый солист американской группы поднял флаг Украины на концерте в Киеве

Вокалист американской группы Imagine Dragons Дэн Рейнольдс во время выступления в Киеве поднял на сцене украинский флаг.

Рейнольдс взял флаг Украины у фанатов во время исполнения песни It's Time, сообщает «Дни.ру».

В этот момент на нем были только шорты. Он пел, держа флаг в одной руке, микрофон – в другой. Потом он накинул флаг на плечо.

Это понравилось публике.