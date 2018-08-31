Власти ДНР официально подтвердили гибель Захарченко

Депутат Народного совета ДНР Владислав Бриг подтвердил гибель главы ДНР Александра Захарченко.

Бриг также сообщил, что от взрыва пострадал министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев («Ташкент»), сообщает РБК.

Ранее в пятницу в ресторане «Сепар» на улице Пушкина, который находится в нескольких сотнях метров от резиденции Захарченко, прогремел взрыв. Сообщалось, что погиб один человек, трое пострадали. Позднее СМИ сообщили, что Захарченко получил смертельное ранение, после чего поступила информация о гибели главы ДНР.