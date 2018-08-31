К продлению санкций ЕС против России присоединились четыре страны

К решению Европейского союза, принятому 5 июля, о продлении экономических санкций против России присоединились четыре страны, не входящие в ЕС, – Черногория, Албания, Норвегия и Украина, сообщила пресс-служба Совета Евросоюза.

«Страны-кандидаты [на вступление в Европейский союз] Черногория и Албания, Норвегия, являющаяся членом европейской экономической зоны, а также Украина присоединяются к этому заявлению», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы Совета ЕС.

«Они обеспечат, чтобы их национальная политика соответствовала этому решению Совета», – сказано в заявлении.

ЕС приветствовал обязательство, которое взяли на себя эти страны, и пообещал «принять это к сведению».

Напомним, 5 июля Совет ЕС оформил решение о продлении экономических санкций против России еще на полгода – до 31 января 2019 года. Меры, впервые введенные против России 31 июля 2014 года и усиленные в сентябре того же года, направлены в отношении финансового, энергетического и оборонного секторов, а также на товары двойного назначения.

12 июля президент Владимир Путин подписал указ о продлении до конца 2019 года продуктового эмбарго в отношении стран, принявших антироссийские санкции.