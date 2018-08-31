Фотография новых смартфонов iPhone появилась в сети

СМИ опубликовали фотографию новых моделей смартфона, которые компания Apple представит 12 сентября.

Две модели с OLED-экраном выйдут в двух размерах. Также будет представлена бюджетная версия смартфона, которая должна заменить iPhone 8.

Comment: iPhone X may be having an ’S’ year, but the 6.5-inch model will be a giant upgrade https://t.co/XhKmDoLagt by @ChanceHMiller pic.twitter.com/6w2ZJUcrDo — 9to5Mac (@9to5mac) 31 августа 2018 г.

Опубликовавшее снимок издание 9to5Mac предполагает, что новая модель будет называться iPhone XS и будет доступна в том числе в золотистом цвете.

Характеристики трех новых моделей смартфонов от Apple уже известны.