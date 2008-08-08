Лукашенко заявил о проблеме пьянства в правительстве

Одной из причин кадровых перестановок в правительстве президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал пьянство среди руководящего состава.

Лукашенко сообщил, что отслеживает ситуацию, а проведенные кадровые перестановки не являются последними. Президент сказал, что должностные лица должны работать по тем принципам, которые он сам для них определил, пишет БЕЛТА.

«Мне стыдно об этом говорить, но многие руководители, которых я отправил недавно, за воротник закладывали прилично. Вы должны знать свою меру. Вы должны знать, с кем, где и сколько, как в народе говорят. Если вы это чувство теряете – вы не руководитель. И вот по этой причине нам придется с некоторыми в ближайшее время расстаться», – заверил лидер Белоруссии.

Лукашенко заявил, что «пьяниц в руководстве не будет». Он отметил, что СМИ не стоит «выстраивать конспирологию» в связи с заменой должностных лиц и членов правительства. По его словам, причина кадровых перестановок заключается в неисполнительности, недисциплинированности и пьянстве.

Ранее белорусский лидер сменил премьера, а также отправил в отставку практически все правительство. Такое решение Лукашенко объяснил отсутствием дисциплины и игнорированием его распоряжений.