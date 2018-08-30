«Аэрофлот» прокомментировал возможное введение платы за выбор места в самолете

Пресс-служба ПАО «Аэрофлот» сообщает, что инициатива по введению возможности выбора места в салоне самолета за отдельную плату пока не утверждена.

«Инициатива предоставить пассажирам возможность выбора места за дополнительную плату, не утверждена. Это одна из целого ряда инициатив, которые планируются к рассмотрению», – говорится в сообщении пресс-службы «Аэрофлота», поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Компания также обратила внимание на то, что сейчас при выборе тарифа «Эконом Промо» и «Эконом Бюджет» пассажиры не имеют возможности выбрать место в салоне. Исключением являются случаи, когда пассажир имеет премиальный статус участия в программе «Аэрофлот Бонус».

«В целях дальнейшего повышения удобства для пассажиров ПАО «Аэрофлот» рассматривает возможность изменения в правилах применения тарифных групп, а именно планирует предложить пассажирам, сделавшим выбор в пользу тарифной группы «Бюджет» или «Промо», услугу по предварительному выбору места в салоне ВС за дополнительную плату», – говорится в сообщении.

Отмечается, что стоимость этой услуги «будет ниже, чем разница между стоимостью тарифной группы «Бюджет» и группы «Оптимум» - самой низкой тарифной группы, которая бесплатно включает данную услугу.

Ранее сообщалось, что «Аэрофлот» планирует ввести ряд платных сервисов для пассажиров с целью борьбы с растущими расходами компании – в частности, утверждалось, что будет введена плата за выбор мест в самолете.