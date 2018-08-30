Трамп предложил уволить гендиректора CNN

Президент США Дональд Трамп призвал в социальных сетях уволить генерального директора CNN.

«CNN так ненавидят меня и так предвзяты, что это затуманило их разум и не дает им функционировать. Но вообще, как я и говорил и раньше, это продолжается уже давно. Маленький Джефф З (гендиректор CNN Worldwide Джефф Закер – прим. ВЗГЛЯД) работает ужасно, его рейтинги никакие. AT&T должны уволить его, чтобы спасти репутацию!» – заявил Трамп в своем Twitter.

The hatred and extreme bias of me by @CNN has clouded their thinking and made them unable to function. But actually, as I have always said, this has been going on for a long time. Little Jeff Z has done a terrible job, his ratings suck, & AT&T should fire him to save credibility! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 августа 2018 г.

Американский президент давно недоволен деятельностью компании и регулярно упрекает ее в ужасном освещении его деятельности.

Ранее Трамп обвинил Google в том, что они специально скрывают про него хорошие новости. А советник президента Келлиэнн Конуэй заявил, что CNN вмешивался в выборы в 2016 году.