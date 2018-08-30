УЕФА просят дать встретиться командам России и Украины

Международная организация Sport for all подготовила обращение к Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), в котором говорится, что клубы из России и с Украины не должны разводить при жеребьевках еврокубков.

«Мы выступаем за то, чтобы сборные России и Украины не разводились по разным группам на предстоящем первенстве Европы по футболу», – заявил «Известиям» глава организации Янис Кузинс.

В организации Sport for all подчеркивают, что мероприятия с участием спортсменов из двух стран могут проходить в дружественной атмосфере, и об этом свидетельствует недавний бой между российским боксером Муратом Гассиевым и украинским бойцом Александром Усиком в Москве.

«Целенаправленное разведение России и Украины отчасти лишает турниры спортивного принципа», – сказал Кузинс.

Он считает, что во избежание провокаций на первом этапе игры следует проводить без болельщиков или на нейтральной территории.

Кузинс выразил уверенность, что спорт поможет наладить отношения между Россией и Украиной.

«На чемпионат мира по футболу приехало несколько тысяч украинских болельщиков и все прошло без каких-либо инцидентов. Кроме того, без совместных игр двух стран рейтинговая таблица УЕФА необъективна», – подчеркнул он.

Член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Андрей Созин в комментарии RT заявил, что худой мир лучше «хорошей войны». «Было бы здорово, если бы футбол стал сближать наши страны. Но, судя по тому, как в последнее время себя ведут спортсмены с Украины, я считаю, что это преждевременно», – добавил Созин. По его словам, такие начинания могут иметь обратный эффект.

«Болельщики уж точно будут ездить на эти матчи с большой опаской», – добавил Созин.

Напомним, ранее сообщалось, что украинский защитник Виталий Федорив из футбольного клуба «Нижний Новгород», выступающего во второй по силе российской футбольной лиге (ФНЛ), перед матчем на стадионе «Фишт» в Сочи демонстративно отвернулся от флага России во время исполнения государственного гимна. Позже Федорив заявил, что в его действиях не было политической подоплеки. Несмотря на это, РФС призвали присмотреться к действиям футболиста.