Украинцам посоветовали перевозить родственников из России

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян считает, что граждане Украины, у которых есть родственники в России, должны перевезти их к себе в страну, поскольку здесь «лучше экология».

«Пускай привозят (родственников) на Украину. Я считаю, на Украине намного лучше ситуация с экологией и безопасностью», – сказал Омелян в эфире телеканала «Прямой», передает РИА «Новости».

Так он ответил на вопрос о том, что делать украинцам, у которых есть родственники в России, после возможного прекращения железнодорожного и автобусного сообщения с Россией.

В середине августа Омелян сообщил, что мининфраструктуры Украины разработало проект решения о прекращении железнодорожного и прочего транспортного сообщения с Россией, документ должен рассмотреть кабмин.