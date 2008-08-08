Строители Крымского моста оценили угрозу новых санкций Украины

Новые украинские санкции в отношении российских компаний, задействованных в строительстве моста через Керченский пролив, не окажут влияния на завершение реализации проекта, заявили в информационном центре «Крымский мост».

«Санкции никак не повлияют на реализацию проекта», – заявили в инфоцентре, передает «Интерфакс».

В среду стало известно, что украинское правительство внесет на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) перечень из 19 юридических лиц, в отношении которых планируется ввести санкции за строительство Крымского моста. Инициатором введения санкций стало министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

В списке оказались компании ООО «Стройгазмонтаж», его «дочка» ООО «СГМ-Мост» (Москва), главный проектировщик проекта АО «Институт Гипростроймост – Санкт-Петербург», субподрядчики ПАО «Мостотрест» (Москва), ООО «Портгидрострой» (Новороссийск) и другие. В Киеве считают, что введение санкций позволит ограничить или прекратить экономические отношения компаний со странами Европейского союза и США.

Ранее депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук призвал спецслужбы страны с помощью «союзников на Кавказе» уничтожить Крымский мост.

15 мая – за полгода до объявленного ранее срока президент Владимир Путин открыл движение по автодорожной части Крымского моста.

Газета ВЗГЛЯД подробно сообщала об уникальности и масштабности проекта строительства моста через Керченский пролив.