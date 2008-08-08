Солист «Руки Вверх!» перенес операцию

Лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков рассказал, что успешно перенес операцию и хорошо себя чувствует.

«Операция моя прошла успешно! Я уже нахожусь в палате, встаю, передвигаюсь, чувствую себя очень хорошо и позитивно», – написал он в своем Instagram.

Он поблагодарил хирургов, докторов, медсестер и всю страну за поддержку.

«Теперь предстоит реабилитация, и я надеюсь, что уже скоро я смогу порадовать вас и своим творчеством, и новым здоровым и возрожденным Жуковым. В ближайшие дни постараюсь записать для вас видео!» – заявил музыкант.

В начале августа Жуков рассказал, что отменил все концерты из-за проблем со здоровьем. Диагноз он тогда не назвал, однако рассказал, что у него перестали заживать раны.