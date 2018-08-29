МИД назвал фейком данные о встрече спецслужб США и Сирии

Замминистра иностранных дел Михаил Богданов заявил, что информация о якобы состоявшейся встрече представителей спецслужб США и руководства служб безопасности Сирии является фальшивой.

«У нас нет такой информации. Думаю, это фейковые новости, как обычно», – сказал Богданов, передает ТАСС.

Замминистра также заявил, что МИД не располагает информацией о подготовке США к развертыванию ПРО на севере Сирии.

«Это надо спросить у наших американских коллег, я не знаю», – отметил Богданов, передает РИА «Новости».

Ероме того он прокомментировал возможность переговоров по Сирии в Женеве: «Никаких межсирийских переговоров, как я понимаю, пока не планируется. Но инициатива должна исходить от спецпредставителя генсека ООН по Сирии Стаффана де Мистуры», – добавил Богданов.

Ранее в среду ливанские СМИ сообщили, что в июне в Дамаске состоялась встреча высокопоставленных представителей спецслужб США и руководства служб безопасности Сирии.

Турецкие СМИ писали, что Пентагон якобы готовится развернуть систему противоракетной обороны в некоторых городах на севере Сирии.