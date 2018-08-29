МИД назвал фейком данные о встрече спецслужб США и Сирии

Взгляд
29 августа, среда  |  Последнее обновление — 16:20  |  vz.ru
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Раскрыты подробности о российском транспорте будущего

Фото: innopolis.com
«Мы все достаточно молодые люди, вышли из IT-сферы, и, конечно, понимаем, насколько важно нашей стране быть на гребне нового движения, когда весь мир начинает испытывать беспилотники», – рассказал газете ВЗГЛЯД Руслан Шагалеев, мэр города Иннополиса, в котором впервые в Европе можно будет ездить на беспилотном такси. Подробности...
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Порошенко провоцирует новый большой конфликт с Россией

Малыми артиллерийскими катерами не решить проблему усиления военной мощи на Азове для противостояния России, считают украинские адмиралыФото: Ministry of Defense of Ukraine
Украина на фоне разговоров о разрыве договора о дружбе с Россией решила заняться милитаризацией Азовского моря, нарастив там свою корабельную группировку. Некоторые сорвиголовы в Киеве даже призвали вспомнить опыт Второй мировой войны для противостояния силам ВМФ РФ. Чем могут обернуться подобные шаги украинских властей? Подробности...
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Нападение на часового напомнило об ущербности всей военной охраны

Часто часовой оказывается в ситуации «один в поле воин»Фото: Нозим Каландаров/ТАСС
Учения «Восток-2018» начались досрочно и еще на подступах к полигонам. На маленькой забайкальской станции шедший на учения эшелон подвергся нападению «внутреннего противника» – пьяных местных жителей. Часовой открыл огонь и застрелил одного нападавшего – и это стало первым подобным случаем за последние годы. Что мешает российским часовым применять оружие? Подробности...
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Как кризис системы образования загнал англосаксов в долговую яму

Чем больше людей посылали своих детей в вузы, тем меньше спроса находили на рынке труда их дипломы и степениФото: Peter Nicholls/Reuters
Долгие годы средний класс США и Британии был витриной западной жизни – зажиточной, благополучной и безопасной. Теперь этот «хребет общества» ветшает на глазах. Пережив несколько экономических кризисов, он увяз в образовательных кредитах. Их выплата может растянуться на десятилетия и даже выходцев из обеспеченных семей превращает в люмпенов, живущих от получки до получки. Подробности...
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Могут ли сотрудники полиции стрелять людям в спину

Мотивы напавшего на полицейских мужчины остаются невыясненнымиФото: кадр из видео
В Москве продолжается расследование нападения мужчины на сотрудников полиции. В результате ответного огня преступник был ранен в спину и позже скончался в реанимации. Насколько обоснованной была реакция полицейских и почему им не удалось сразу ликвидировать нападавшего, который находился в нескольких метрах от них? Подробности...
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Почему затея с азербайджанским газом не принесет выгоды Евросоюзу

Наталия Янкова, публицист (Германия)
Премьер Пашинян и президент Саркисян пообещали Меркель развивать страну в духе европейских ценностей. Но визит канцлерин в Армению и Грузию не стал ключевым событием. Самым важным оказалось посещение Азербайджана. Подробности...
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Министерство обороны возьмется за информационные войны

Андрей Манойло, профессор МГУ, член Научного совета при Совете Безопасности РФ
На момент весны 2014 года у России не было ни собственной системы информационного противоборства, ни специалистов в области психологических операций. А у США они были. Однако теперь ситуация может существенно измениться. Подробности...
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Помочь «викингам» преодолеть пенсионный рубеж

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
С точки зрения средней продолжительности жизни, перейдя рубеж 40 лет, русский человек становится без пяти минут европейцем. Буквально из «принцессы» – живи коротко и красиво – становится восточноевропейской Золушкой, переживающей «у среднем» линию пенсионного возраста очень и очень достойно. Подробности...
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    Заявление Путина по пенсионным изменениям

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    Кто такие russiablican и насколько они близки к «ватникам»?

    Сколько стоят разводы богатых и знаменитых?

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      Путин провел выходные на Енисее с Шойгу и Бортниковым

      Путин провел выходные на Енисее в Туве с Шойгу и Бортниковым. Как рассказал его пресс-секретарь Песков, президент «походил по горам, полюбовался красотами». В течение двух дней его также сопровождали директор Саяно-Шушенского заповедника Геннадий Киселев и глава Тувы Шолбан Кара-оол
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      «Калашников» показал наш ответ электромобилю Илона Маска

      Концерн «Калашников» представил на форуме «Армия-2018» электрический концепт-кар CV-1 на базе советского «Ижа». Внешний вид этого вероятного конкурента Tesla вызвал неоднозначную реакцию в Сети
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      Российский ОПК показал оружие будущего

      Российское оружие ближайшего будущего увидели посетители военно-технического форума «Армия-2018», открывшегося в Кубинке. Наибольший интерес публики привлек на выставке боевой управляемый робот «Игорек», разработанный концерном «Калашников»
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        Как на вас лично сказываются последствия вводимых против России экономических санкций?
        • Положительно

        • Отрицательно

        • Никак не сказываются

        Военный конфликт с Грузией в 2008 году – это в первую очередь:
        • Эпизод противостояния России и Запада

        • Последствие развала СССР

        • Исключительно провокация Саакашвили

        • Другое (предложите вариант в комментариях)

        Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова раскритиковала присвоение футболистам сборной России званий заслуженных мастеров спорта (ЗМС) за выход в 1/4 финала ЧМ-2018. Считаете ли вы результат футболистов высоким достижением?
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        • Нет, звания ЗМС достойны лишь несколько игроков

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          МИД назвал фейком данные о встрече спецслужб США и Сирии

          29 августа 2018, 14:38

          Текст: Алексей Ласнов

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          Замминистра иностранных дел Михаил Богданов заявил, что информация о якобы состоявшейся встрече представителей спецслужб США и руководства служб безопасности Сирии является фальшивой.

          «У нас нет такой информации. Думаю, это фейковые новости, как обычно», – сказал Богданов, передает ТАСС.

          Замминистра также заявил, что МИД не располагает информацией о подготовке США к развертыванию ПРО на севере Сирии.

          «Это надо спросить у наших американских коллег, я не знаю», – отметил Богданов, передает РИА «Новости».

          Ероме того он прокомментировал возможность переговоров по Сирии в Женеве: «Никаких межсирийских переговоров, как я понимаю, пока не планируется. Но инициатива должна исходить от спецпредставителя генсека ООН по Сирии Стаффана де Мистуры», – добавил Богданов.

          Ранее в среду ливанские СМИ сообщили, что в июне в Дамаске состоялась встреча высокопоставленных представителей спецслужб США и руководства служб безопасности Сирии.

          Турецкие СМИ писали, что Пентагон якобы готовится развернуть систему противоракетной обороны в некоторых городах на севере Сирии.


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