Сотрудник ГИБДД вместе со своим сыном вынес из огня парализованного

Сотрудник ГИБДД по Чувашской республике подполковник Юрий Плотников и его сын вынесли из горящего здания парализованного юношу.

Плотников гостил у родственников в деревне Сарчаки, когда услышал резкий хлорок: по другую сторону улицы произошло возгорание дома, сообщает пресс-служба МВД по Чувашской республике.

Вместе со своим 20-летним сыном Максимом полицейский подбежал к людям, которые пытались потушить пожар. По словам соседей, в доме мог находиться 17-летний парализованный внук хозяина.

Плотниковы разбили окно – и сын полицейского смог попасть в дом. Через оконный проем спасителям удалось вытащить инвалидную коляску вместе с молодым человеком. Дом сгорел дотла.

«Благодаря смелым и решительным действиям Юрия Плотникова и его сына, проявленным в экстремальной ситуации, жизнь человека была спасена», – сказала официальный представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк.