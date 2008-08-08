Дуров заявил о приверженности решению не сотрудничать с российскими спецслужбами

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что мессенджер, несмотря на изменение политики конфиденциальности, по-прежнему не будет рассматривать обращения российских спецслужб о доступе к перепискам подозреваемых в терроризме.

Дуров уточнил, что политика конфиденциальности Telegram была скорректирована, «чтобы соответствовать новым европейским законам об охране личных данных». «В политике конфиденциальности мы оставили за собой право передавать IP-адрес и номер телефона террористов соответствующим службам по решению суда», – подтвердил основатель мессенджера на своем канале.

По его словам, такая мера должна сделать Telegram менее притягательной площадкой для тех, кто занимается рассылкой террористической пропаганды.

В то же время он усомнился, что такое решение приведет к прекращению попыток блокировки Telegram в России, поскольку отечественные спецслужбы «требуют не номер и IP-адрес террористов по решению суда, а нечто принципиально иное – доступ к сообщениям, причем всех пользователей».

Он напомнил, что «Telegram в России находится вне закона» и ежедневно блокируются сотни IP-адресов в попытках пресечь доступ к сервису. «В этой связи какие-либо обращения от российских служб мы не рассматриваем, и наша политика конфиденциальности не касается ситуации в России», – заявил Дуров, добавив, что мессенджер «продолжает сопротивление».

Во вторник мессенджер Telegram обновил политику конфиденциальности и теперь может раскрыть IP-адрес и номер мобильного телефона пользователя при получении судебного решения, подтверждающего, что пользователь подозревается в терроризме. Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что ведомство приветствует решение Telegram.

Перед этим СМИ сообщили, что Роскомнадзор частично разблокировал доступ к веб-версии Telegram. У некоторых пользователей начал открываться сайт Telegram и работают прямые ссылки. Однако в самом ведомстве эту информацию не подтвердили.