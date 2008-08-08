Жаров оценил решение Telegram

Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что ведомство приветствует решение Telegram по изменению политики конфиденциальности мессенджера.

«Безусловно, Роскомнадзор приветствует такое решение администрации мессенджера, поскольку это первый, после долгого периода молчания, ответ со стороны менеджмента Telegram на требования российского антитеррористического законодательства и закона об организаторах распространения информации», – цитирует Жарова РИА «Новости».

Глава ведомства добавил, что Роскомнадзор не собирается встречаться с руководством Telegram, так как оно должно решать вопросы по разблокировке с ФСБ.

«Решение Таганского суда основывалось на требованиях ФСБ к организатору распространения информации, которые не были исполнены. Именно с ФСБ Telegram и должен решить все вопросы, предшествующие прекращению блокировки. Встреча с руководством Telegram не планируется», – отметил он.

Во вторник замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин заявил, что блокировка Telegram прекратится только по решению ФСБ.

До этого стало известно, что мессенджер Telegram обновил политику конфиденциальности и теперь может раскрыть IP-адрес и номер мобильного телефона пользователя при получении судебного решения, подтверждающего, что пользователь подозревается в терроризме.