Лавров назвал «русских хакеров» выдумкой американских демократов

Кампания по обвинению России во «вмешательстве» в выборы в США 2016 года была развернута исключительно из-за проигрыша демократической администрации на выборах, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Есть серьезные основания утверждать, что эта кампания имеет сугубо внутриамериканское происхождение, поскольку инициировавшая ее демократическая администрация выборы проиграла», – рассказал Лавров в интервью словацкой газете «Правда». Его слова приводит МИД.

По словам министра, вместо того, чтобы признать проигрыш и «спокойно уйти», Демократическая партия США «произвела на свет неких воображаемых «русских хакеров» в качестве виновников своего провала».

Он в очередной раз попросил Вашингтон представить хоть какие-то подтверждающие факты, «однако их попросту нет».

Ранее министр заявил, что Россия отреагирует на санкции США по «делу Скрипалей» на основе принципа взаимности.