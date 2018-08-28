Трамп обиделся на письмо из КНДР

Визит главы Госдепа Майка Помпео в Северную Корею отменен из-за письма, полученного от зампреда ЦК Трудовой партии КНДР Ким Ен Чхоля, сообщили источники в американской администрации.

Письмо пришло в пятницу утром. Оно оказалось «достаточно враждебным», передает РИА «Новости» со ссылкой на Washington Post.

Глава Госдепа показал письмо американскому президенту Дональду Трампу. Тот в ответ поручил отменить визит Помпео в КНДР.

Напомним, Вашингтон ссылается на застой в переговорах по денуклеаризации.