Путин выразил соболезнования семье легендарного футболиста Парамонова

Президент Владимир Путин выразил соболезнования семье скончавшегося в пятницу чемпиона Олимпийских игр 1956 года по футболу Алексея Парамонова.

Текст телеграммы был зачитан во время церемонии прощания с Парамоновым, которая проходит в академии московского «Спартака», передает ТАСС.

«Алексей Александрович был и навсегда останется настоящей легендой отечественного спорта, кумиром многих поколений любителей футбола, болельщиков клуба «Спартак». За его успехами и достижениями стояли упорный труд, огромная работоспособность, сила воли. Требовательным отношением к себе, преданностью избранному делу, настроем на победу он неизменно заряжал товарищей по команде, как тренер – воспитывал эти качества в учениках, талантливой молодежи. Добрую память об Алексее Парамонове сохранят родные и близкие, все, кто знал и ценил этого яркого человека», – говорится в телеграмме.

В церемонии прощания приняли участие исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев, первый вице-президент РФС, олимпийский чемпион 1956 года Никита Симонян, президент Российской футбольной премьер-лиги Сергей Прядкин, главный тренер сборной России Станислав Черчесов, экс-президент РФС Николай Толстых, передает РИА «Новости».



На церемонии присутствовали как бывшие «спартаковцы», так и действующие футболисты – Денис Глушаков, Артем Ребров, Александр Самедов, Георгий Джикия, Жано Ананидзе. В церемонии также приняли участие многие руководители и ветераны отечественного футбола.

Напомним, в пятницу Олимпийский чемпион 1956 года, экс-игрок московского «Спартака» Алексей Парамонов скончался на 94-м году жизни.