Российские ученые приблизились к созданию абсолютно невидимых материалов

Группа специалистов национального исследовательского технологического университета «МИСиС» (Москва) и политехнического университета Турина разработала модель метаматериала, позволяющего повысить точность работы наносенсоров в оптике и биомедицине за счет маскировки от внешнего излучения.

Как пишет журнале Scientific Reports, учеными разных стран накоплен опыт создания материалов, прозрачных для узкого диапазона излучения, передает РИА «Новости».

Задача российско-итальянского проекта, получившего название ANASTASIA, состоит в обобщении создания таких структур и разработке теории, при помощи которой можно будет смоделировать, а затем и создать метаматериалы, скрывающие объекты под любым углом и в широком диапазоне.

«Существуют различные техники камуфляжа и стелс-технологий. Но когда мы имеем дело с наноразмерными объектами – например, иглами-сенсорами в биомедицине или физике, ситуация усложняется», –рассказала аспирантка лаборатории «Сверхпроводящие метаматериалы» МИСиС и главный автор статьи Анар Оспанова.

«Обычно наносенсоры соизмеримы исследуемым объектам, поэтому, попадая в среду, очень сильно на нее влияют и изменяют давление в ней, рассеивают излучение. Становится трудно понять, где характеристики иглы, а где – самого объекта. Мы решили «спрятать» излучение от наносенсоров и таким образом повысить точность их работы», – пояснила она.

Основной элемент метаматериала – так называемая метамолекула, состоящая из четырех цилиндров-диэлектриков из танталата лития радиусом 5 микрон. Образуя оболочку для наносенсора, диэлектрики взаимодействуют с излучением, и возникает так называемое состояние анаполя, в результате объект становится невидимым.



Моделирование проходило в терагерцовом диапазоне, между инфракрасным и сверхвысокочастотным диапазонами. Следующий этап исследования – экспериментальное создание предложенной структуры в лабораторных условиях – запланирован на осень 2018 года.

Напомним, 20 августа глава Ростеха Сергей Чемезов сообщил, что госкорпорация на форуме «Армия-2018» в Подмосковье покажет прототип материала, который способен менять цвет в зависимости от маскируемой поверхности и окружающей ее среды.