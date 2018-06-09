Выходец из Чечни обвинен в терроризме во Франции

Во Франции 39-летнему выходцу из Чечни предъявлено обвинение в терроризме, сообщают информационные агентства.

Его с супругой задержали в департаментах Пюи-де-Дом и Мозель. Женщину в субботу выпустили без предъявления обвинений. Расследование, в рамках которого произведено задержание, прокуратура Парижа инициировала в феврале, передает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.

AFP сообщает, что следствие по делу о создании террористической группировки будет продолжено.

Перед этим сообщалось об аресте двух чеченцев в связи с их возможной поездкой в Сирию и контактами с террористами – сейчас такие поездки автоматически привлекают внимание правоохранительных органов.