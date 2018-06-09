Выходец из Чечни во Франции приговорен к 20 годам

Парижский суд присяжных признал выходца из Чечни Руслана Берсанова виновным в убийстве российского бизнесмена Михаила Лапина в марте 2011 года, сообщила адвокат потерпевшей стороны Ирина Сидорова.

«Берсанов – 20 лет тюремного заключения, умышленное убийство, покушение на убийство, совершенные в преступном сговоре», – приводит ее слова РИА «Новости».

По информации французских СМИ, в марте 2011 года экс-гендиректор компании «Саратовстройстекло» Лапин и его знакомая Елена Православнова прилетели во Францию для покупки недвижимости на Лазурном Берегу. В парижском аэропорту их встретили Берсанов и Язид Арсалиев, который управлял автомобилем. Они отвезли пару в город Вильпент, там бизнесмен был убит выстрелом в голову. Его спутница была ранена, но выжила.

Арсалиев получил оправдательный приговор, сообщила Сидорова. По словам адвоката, он может потребовать компенсации за необоснованное содержание под стражей в течение семи лет.

Третий фигурант дела – Бадрудин Каимов – за укрывание краденого приговорен к шести месяцам тюрьмы условно, добавила адвокат.

Она сообщила, что сын Лапина «в шоке от такого мягкосердечного решения». Адвокат пояснила, что решение может быть обжаловано в течение 10 дней.

Еще один фигурант в деле об убийстве экс-гендиректора компании «Саратовстройстекло» – Султан Сигаури – был обсужден в России в декабре 2016 года, он приговорен к 8,5 годам тюрьмы.