Японцы «влюбились» в российскую женщину-полицейского на коне

Жители Японии обратили внимание на российскую девушку из конной полиции Москвы, фотографии которой опубликовали в социальной сети.

В Японии пост с фотографиями девушки за два дня собрал более 150 тыс. лайков и более 44 тыс. ретвитов Twitter.

В комментариях японцы отмечали красоту девушки, милую улыбку и даже изъявляли желание жениться на русской красавице. Сразу несколько пользователей написали о том, что хотят приехать в Россию и нарушить какой-нибудь закон только для того, чтобы быть пойманным прекрасной женщиной-полицейским.

Напомним, что в 2014 году в Японии стала невероятно популярной прокурор Крыма Наталья Поклонская. В Стране восходящего солнца ей даже посвятили аниме.