Трамп предложил партнерам по G7 создать беспошлинную зону

Президент США Дональд Трамп заявил, что на саммите G7 он предложил партнерам создать зону беспошлинной торговли.

«Да, я поднимал [этот вопрос]. Это то, как должно быть: никаких пошлин, никаких барьеров и никаких субсидий... Это была бы конечная цель, уж не знаю сработает это или нет, но я предложил это», – сказал Трамп, передает РИА «Новости».

По его словам, именно такую модель идеальной торговли преподают в финансовых вузах.

В субботу сообщалось, что G7 признала основанную на ВТО систему торговли устаревшей.

Трамп выступал активно против ВТО. При этом в начале июня шесть стран из «большой семерки» резко раскритиковали действия Вашингтона по введению пошлин, указывая на то, что это противоречит правилам ВТО.