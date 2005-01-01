G7 признала основанную на ВТО систему торговли устаревшей

«Большая семерка» в субботу достигла соглашения по вопросам торговли, признав устаревшей международную систему торговли, основанную на ВТО, сообщил премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

«Мы много обсуждали пошлины, тарифы, барьеры. Могу сказать вам, что соглашение достигнуто», – передает его слова ТАСС.

Конте отметил, что все страны G7 согласны с тем, что основанная на ВТО международная система торговли, основанная на ВТО, «несколько устарела» и нуждается в усовершенствовании.

По его словам, эту систему торговли нужно привести «к большему соответствию реальности».

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что «семерка» выработала общую позицию по торговле, но дискуссии с США по этому вопросу будут продолжаться.

Всемирная торговая организация была создана 1 января 1995 года для либерализации международной торговли и регулирования торгово-политических отношений государств-членов. Сейчас в ВТО входит 164 страны.

Президент США Дональд Трамп выступал активно против ВТО. При этом в начале июня шесть стран из «большой семерки» резко раскритиковали действия Вашингтона по введению пошлин, указывая на то, что это противоречит правилам ВТО.