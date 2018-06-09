Россия и Белоруссия определили условия снятия взаимных запретов на молоко

Россельхознадзор и департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Белоруссии подписали дорожную карту по снятию взаимных ограничений поставок молочной продукции.

«Мероприятие стало логичным продолжением достигнутых накануне договоренностей на уровне правительств двух стран. Ключевым итогом встречи стала разработка и подписание дорожной карты двустороннего сотрудничества ... по процедуре снятия взаимных ограничительных мер по поставкам молочной продукции на 2018 год», – сообщила пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано по итогам совещания между сторонами, передает РИА «Новости».

По ее словам, в дорожной карте прописаны ключевые мероприятия, осуществление которых будет способствовать скорейшему урегулированию ситуации в части взаимных ограничений. Стороны определили сроки и условия, при выполнении которых Россельхознадзор сможет отменить временные ограничения на поставки в Россию продукции ряда белорусских предприятий.



«Обозначено, что при условии предоставлении белорусской стороной документов о проведении лабораторного мониторинга по группам риска, которые определены Россельхознадзором, ведомство с 11 июня восстановит право экспорта молочной продукции для еще трех белорусских предприятий. Их названия служба опубликует в ближайшее время», – сказала Мелано.

Также на встрече было решено отменить с 11 июня временных ограничений на поставки продукции четырех белорусских предприятий – «Витебской бройлерной птицефабрики», ООО «Вахавяк Плюс», «Гродненского мясокомбината» и ООО «Белэкотехника».



Ранее в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) заявили, что ограничение на импорт молока из Белоруссии в Россию нарушает договор о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

Напомним, 4 июня Россельхознадзор запретил ввоз в Россию молочной продукции белорусских предприятий, в которой обнаружили вредные примеси.