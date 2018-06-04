Россия ввела запрет на молочку из Белоруссии

В Россию запрещен ввоз молочной продукции белорусский предприятий, в которой обнаружили вредные примеси, сообщает Россельхознадзор.

Как передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Юлию Мелано, «Россельхознадзор до урегулирования ситуации с обеспечением безопасности белорусской продукции с 6 июня 2018 года вынужден ввести временные ограничения на поставки в Россию продукции, в которой выявлялось наибольшее количество нарушений».

Ограничения коснутся молока и сливок, пастеризованных, стерилизованных и ультрапастеризованных наливом, сухого молока и сливок, концентрированных, консервированных и сгущенных, молочной наливной сыворотки, концентрированной и сухой, а также сывороточного концентрата и молочного белка.

«Запрет коснется также всей указанной продукции, поставляемой в потребительской таре объемом более 2,5 литра. О принятом решении служба уже проинформировала заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Белоруссия, Директора департамента ветеринарного и продовольственного надзора Ивана Смильгиня», – добавила Мелано.

По ее словам ограничения не затронут молоко и молочную продукцию в потребительской упаковке объемом 1 литр.

Затронут ограничения переработчиков, которые работают на белорусском сырье, или же те компании, которые расфасовывают молоко и иную продукцию.

«Белорусские предприятия продолжают нарушать требования законодательства ЕАЭС при поставках молочной продукции на российский рынок. В этой связи, ведомство вынуждено ввести с 6 июня 2018 года режим временных ограничений в отношении двух компаний, в продукции которых неоднократно выявлялись остатки запрещенных и вредных веществ», – говорится в пресс-релизе надзорного ведомства

Речь идет о Глубокском молочно-консервном комбинате и ОАО «Здравушка –милк». В продукции первого обнаружили семь запрещенных и вредных веществ, в том числе антибиотик тетрациклин, а в продукции второго выявили альбендазол сульфон.

При этом ведомство сняло ограничения на ввоз на территорию России продукции белорусского предприятия ОАО «Молочные горки».

«Россельхознадзор счел возможным с 6 июня отменить введенные ранее ограничения на поставку в Россию продукции белорусского предприятия ОАО «Молочные горки». Такое решение принято ведомством после анализа материалов по устранению нарушений, выявленных в ходе инспекции белорусских компаний-поставщиков, которая проводилась в период с 8 по 15 апреля 2018 года», – говорится в сообщении ведомства.

Напомним, в марте в МИД России заявляли, что о каких-либо «молочных войнах» между Россией и Белоруссией не может быть и речи. До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что планы России ограничить поставки белорусской молочной продукции не останутся без ответа.

В апреле председатель Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Владимир Андрейченко выразил мнение, что ограничения и запреты на поставки белорусского продовольствия в Россию противоречат договоренностям и нормам ЕАЭС.