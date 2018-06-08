Адвокат рассказал о «варварской» конфискации Porsche Cayenne полковника Захарченко

Судебные приставы конфисковали в пользу государства автомобиль Porsche Cayenne полковника Дмитрия Захарченко, обвиняемого в получении взяток, сообщил один из его адвокатов Александр Карабанов.

Карабанов заявил, что приставы якобы действовали в нарушение «всех технических условий», «варварским способом на лебедке вытащили Porsche Cayenne с автоматической коробкой передач из подземного паркинга в Москве, заведомо причиняя повреждения автомобилю», передает ТАСС.

Он сообщил, что в отношении сотрудников столичной Службы судебных приставов будет подан судебный иск за умышленное причинение ущерба.

По словам адвоката, этот автомобиль ранее арестовали вместе с иным имуществом по делу Захарченко. Кроме того, в ближайшее время приставы намерены конфисковать другой автомобиль Захарченко – Mercedes класса S.

По данным на сайте Porsche, стоимость автомобилей модели Cayenne начинается от 5 млн рублей.

Экс-замначальника управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Дмитрия Захарченко задержали в сентябре 2016 года, в его квартире обнаружили 120 млн долларов и 2 млн евро, а в целом изъято около 9 млрд рублей. Ему инкриминируют несколько эпизодов взяток.