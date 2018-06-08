Омские депутаты провели заседание в вагоне детского поезда

В Омске местные депутаты провели выездное заседание рабочей группы по составлению концепции развития городских зеленых зон в вагонах детского поезда на территории парка культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ.

Как передает телеканал «360» участников и гостей встречи посадили в детские паровозики и провезли по территории парка.

Как заявил вице-мэр Омска Денис Денежкин, у парка имени 30-летия ВЛКСМ будет универсальная специализация. Парк «Зеленый остров» будет спортивным, а парк 300-летия Омска должен создавать единение с природой, где глвным станет ландшафт без аттракционов.