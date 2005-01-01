Австрийский журналист рассказал о «самом сложном в карьере» интервью с Путиным

Журналист австрийского телеканала ORF Армин Вольф назвал интервью с президентом России Владимиром Путиным самым сложным в его карьере.

Вольф заявил, что «это было определенно самое сложное интервью», которое он когда-либо брал, передает РИА «Новости» со ссылкой на Politico.

«Во-первых, существует огромная разница между тем, когда я беру интервью в своей студии, и когда – в Кремле (...). Во-вторых, синхронный перевод серьезно затруднял возможность спонтанной реакции. Третья проблема заключалась в том, что Путин – чрезвычайно хитрый собеседник, который делает все, чтобы усложнить жизнь интервьюера», – сказал журналист.

Он добавил, что президент России обращает внимание на момент, когда его перебивают, хотя «политики редко так делают».

«Они обычно или позволяют себя перебить, или продолжают говорить. А Путин акцентирует каждое прерывание, и после третьего или четвертого раза интервьюер уже кажется грубым или не особо заинтересованным в его ответах», – пояснил журналист.

Напомним, во вторник Путин прилетел в Вену для переговоров с руководством и деловыми кругами Австрии. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об интервью Владимира Путина австрийскому журналисту Армину Вольфу.